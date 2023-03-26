Рубль может вернуться к показателям 2022 года: Эксперты пересматривают свои прогнозы

Геополитическая ситуация остается напряженной. А проблемы в мировой экономике лишь усугубляются. В результате рубль с середины января снизился с 67 до 77 за доллар.

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"Многие эксперты и аналитики уже начинают пересматривать свои прогнозы на этот год", - сообщил "Российской газете" специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов. И представил свой расклад по рублю, доллару, евро и юаню.

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Доллар готовится к значительному рывку

В начале марта в США рухнул банк, занимающий 16 место по величине активов, вслед за ним проблемы начались еще у двух кредиторов. Проблемы в банковской системе негативно отразились на настроениях инвесторов, что вызвало падение фондовых рынков США и американского доллара.

Напомним, ФРС в борьбе с высокой инфляцией проводит политику ужесточения, повышая процентные ставки, что изначально укрепляло доллар. Но после последнего заседания 22 марта, когда процентную ставку увеличили еще на 0,25% до 5%, появились ожидания, что Федрезерв приближается к окончанию цикла ужесточения. Что снижает давление на доллар.

После крахов американских банков и падения швейцарского Credit Suisse выросли ожидания рецессии мировой экономики. Эти страхи сказываются на сырьевых рынках, в результате чего цены на нефть начали падение. Brent уже торгуется в районе 73,5 доллара за баррель.

А так как курс рубля сильно реагирует на стоимость энергоресурсов, он в моменте опустился до 77,75 рубля за доллар. Но сейчас ему небольшую поддержку в конце месяца оказывает налоговый период. В результате конвертации выручки экспортерами рубль укрепился до 76,64 за доллар. В начале следующей недели нацвалюта может еще немного подрасти - до 76.

В целом ситуация для мировой экономики становится все хуже. Ключевые центральные банки продолжают повышать процентные ставки, что негативно сказывается на экономической активности. В пятницу проблемы начались у одного из крупнейших немецких банков. И это усугубляет положение мирового банковского сектора.

Падение глобальной экономики и долговой кризис приведут к существенному снижению спроса на товары и сырье, а значит стоимость нефти продолжит снижаться. При этом инвесторы будут уводить капитал в защитные активы (доллар, йену и золото).

При таких событиях стоит ожидать что курс рубля по отношению к доллару в ближайшее время может достигнуть 78-80. При ухудшении глобальной ситуации падение может быть больше, вплоть до 85-88. По данным Банка России, последний раз курс доллара был выше 85 рублей 20 марта 2022 года (86,28 рубля).

Евро продолжает слабеть

На днях курс евро превысил 83 рубля. Говорить, что рубль упал к евро или евро вырос к рублю не совсем верно. Эта пара является кросс курсом, а значит нужно смотреть на динамику доллара к евро и рублю.

Ожидания мировой рецессии в совокупности с очередным проблемным банком в Германии, укрепляют доллар, как валюту убежище. Если банковский кризис в Европе будет усугубляться, то евро продолжит падение к доллару и может опуститься ниже 1,05. При этом рубль к доллару также будет снижаться на фоне падения цен на нефть.

При таком сценарии курс европейской валюты может достигнуть 81,9 рубля. Если же рубль к доллару будет падать сильнее, чем евро к доллару, то ситуации может быть иной. Например, при 80 рублях за доллар и 1,05 доллара за евро, рубль снизится до 84 за евро.

Возрождение юаня

Китайская экономика набирает обороты после долгого времени, проведенного в жестких карантинных мерах. При этом товарооборот между Россией и КНР продолжает стремительно увеличиваться.

После визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву было достигнуто множество договоренностей по дальнейшему развитию сотрудничества в разных сферах, а также по расширению торговых отношений. Как следствие - спрос на юань со стороны бизнеса внутри России будет расти.

Увеличение поставок нефти и газа в Китай при расчетах в национальных валютах также окажет положительное влияние на оборот юаня внутри нашей страны. Так что можно ожидать укрепления курса китайской валюты к рублю.