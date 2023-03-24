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23 минуты назад

Аналитик раскрыл причины роста объема торгов юанем в РФ в марте

Елена Прошина

Рост объема торгов юанем на Мосбирже в марте связан с продажей экспортерами китайской валюты для уплаты налогов, ее продажей Банком России в рамках бюджетного правила и спросом со стороны инвесторов. Об этом «Известиям» рассказала вице-президент аналитической компании «Борселл» Ольга Веретенникова.

Названы причины роста объема торгов юанем в России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Рост объема торгов юанем в конце марта может быть связан с тем, что экспортеры начинают продавать китайскую валюту для уплаты налогов в конце месяца. Курс сейчас привлекательный для проведения конвертации. Свой вклад в рост объема торгов юанем вносит и Банк России, который продает валюту в рамках бюджетного правила», — приводятся в материале ее слова.

Также юань пользуется все большей популярностью среди инвесторов. Особенно их привлекают условия по депозитам в китайской валюте и возможность покупки и продажи облигаций и в юанях, и в рублях. Кроме того эти инструменты предлагают высокий уровень валютной доходности, надежности и имеют низкие инфраструктурные риски, отметила Веретенникова.

По ее мнению, тенденция роста объемов торгов юанем сохранится и в апреле.

Ранее сообщалось, что объем торгов китайской валютой на Мосбирже превысил 139,7 миллиардов рублей. Таким образом юань обогнал доллар (130 миллиардов рублей).

Рынки,Банк России,Московская биржа,
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