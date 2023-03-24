Названы причины роста объема торгов юанем в России

«Рост объема торгов юанем в конце марта может быть связан с тем, что экспортеры начинают продавать китайскую валюту для уплаты налогов в конце месяца. Курс сейчас привлекательный для проведения конвертации. Свой вклад в рост объема торгов юанем вносит и Банк России, который продает валюту в рамках бюджетного правила», — приводятся в материале ее слова.