Курс доллара превысил 77 рублей

По итогам торгов в пятницу, 24 марта, курс доллара на Московской бирже вырос на 1,41 процента и вновь превысил 77 рублей, дойдя до 70,7 рубля. На максимуме он поднимался до 77,12 рубля, свидетельствуют данные площадки.

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Евро с начала дня незначительно вырос, до 82,71 рубля. Индекс Мосбиржи прибавил 0,13 процента, дойдя до 2392 пунктов, а индекс РТС потерял 1,18 процента, опустившись до 978 пунктов.

В четверг, 23 марта, рубль резко укреплялся по отношению к доллару, однако в пятницу полностью растерял рост. Нынешняя динамика соответствует нефтяным котировкам. После некоторого укрепления стоимость сорта Brent вновь теряет почти два процента, на минимуме она опускалась ниже 73 долларов за баррель, к вечеру торгуется на уровне 74,5 доллара.