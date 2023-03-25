Украина хочет вдвое повысить тарифы на прокачку нефти по своей территории

Оператор «Укртранснафта» намеревается в ближнесрочной перспективе вдвое увеличить тарифную ставку на транспортировку топлива по нефтепроводу «Дружба». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источники.

Фото: ТАСС ТАСС

Отмечается, что ставка за транзит энергоресурса в страны Восточной Европы может подняться с €13,6 за тонну до €27,2 за тонну. Представители компании объясняют свое желание увеличить тариф затратами на ремонт разрушенной инфраструктуры.

По данным агентства, решение еще не принято. Киев должен будет согласовать эту меру с заказчиками из Венгрии, Чехии и Словакии.

Представитель «Транснефти» Игорь Демин рассказал, что компания извещена о планах украинских партнеров. Вместе с тем, конкретная информация о параметрах и сроках повышения пока не была предоставлена российской стороне, пояснил он.

Напомним, что ранее Украина дважды увеличивала тариф. В апреле 2022 года он был повышен на 30%, до €11,5 за тонну. В начале 2023 года цена за транспортировку нефти по территории республики снова увеличилась, до €13,6 за тонну.