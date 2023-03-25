Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+7° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту
1 час назад

Украина хочет вдвое повысить тарифы на прокачку нефти по своей территории

Илья Родин

Оператор «Укртранснафта» намеревается в ближнесрочной перспективе вдвое увеличить тарифную ставку на транспортировку топлива по нефтепроводу «Дружба». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источники.

Украина хочет вдвое повысить тарифы на прокачку нефти по своей территории
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что ставка за транзит энергоресурса в страны Восточной Европы может подняться с €13,6 за тонну до €27,2 за тонну. Представители компании объясняют свое желание увеличить тариф затратами на ремонт разрушенной инфраструктуры.

По данным агентства, решение еще не принято. Киев должен будет согласовать эту меру с заказчиками из Венгрии, Чехии и Словакии.

Представитель «Транснефти» Игорь Демин рассказал, что компания извещена о планах украинских партнеров. Вместе с тем, конкретная информация о параметрах и сроках повышения пока не была предоставлена российской стороне, пояснил он.

Напомним, что ранее Украина дважды увеличивала тариф. В апреле 2022 года он был повышен на 30%, до €11,5 за тонну. В начале 2023 года цена за транспортировку нефти по территории республики снова увеличилась, до €13,6 за тонну.

Ранее сообщалось, что поставки российского «черного золота» по «Дружбе» в государства Восточной Европы сократились в феврале 2023 года до 900 тыс. тонн.

Рынки,Игорь Демин,Транснефть,
8
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий