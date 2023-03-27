В России хотят стабилизировать цены на перевозку зерна

Минтранс, Минсельхоз и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России разработают меры по стабилизации цен на перевозку зерна и подготовят механизм регулирования стоимости транспортных услуг. Об этом сообщает РБК.

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Отмечается, что подорожание логистики на фоне падения цен в период рекордного урожая влияют на рентабельность производства у аграриев и продовольственную безопасность государства.

Вопросы обсуждались на межведомственном совещании, проведенном главой Минсельхоза Дмитрием Патрушевым 24 марта. По его итогам ФАС должна оперативно дать оценку ценовой ситуации на рынке транспортных услуг в сфере сельхозпродукции, Минтранс совместно с Минсельхозом в течение двух недель подготовят предложения по механизмам регулирования.