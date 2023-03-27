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1 час назад

В России разработают меры по стабилизации цен на перевозку зерна

Lenta.ruиещё 1

Минтранс, Минсельхоз и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России разработают меры по стабилизации цен на перевозку зерна и подготовят механизм регулирования стоимости транспортных услуг. Об этом сообщает РБК.

В России хотят стабилизировать цены на перевозку зерна
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что подорожание логистики на фоне падения цен в период рекордного урожая влияют на рентабельность производства у аграриев и продовольственную безопасность государства.

Вопросы обсуждались на межведомственном совещании, проведенном главой Минсельхоза Дмитрием Патрушевым 24 марта. По его итогам ФАС должна оперативно дать оценку ценовой ситуации на рынке транспортных услуг в сфере сельхозпродукции, Минтранс совместно с Минсельхозом в течение двух недель подготовят предложения по механизмам регулирования.

Ранее сообщалось, что Минсельхоз совместно с Минпромторгом и ФАС проводят работу по продлению запрета на экспорт удобрений. На заседании правительства Дмитрий Патрушев допустил, что ограничения сохранятся до ноября.

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