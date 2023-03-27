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1 час назад

Минэк решил не поддерживать принудительный возврат акций российских компаний из-за рубежа

Газета.Ru

Минэкономразвития не поддержало предложение Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) о принудительном возврате акций и расписок компаний из России с иностранных бирж обратно в страну. Об этом пишут «Ведомости», ссылаясь на отзыв ведомства, переданный первому вице-премьеру Андрею Белоусову.

МЭР выступило против возврата акций российских компаний из-за рубежа
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Эту меру могут воспринять как «внесудебное и безвозмездное лишение иностранного холдинга собственности. Это нарушит конституционные принципы защиты права собственности и международные договоры о защите капиталовложений», — отметил замглавы Минэкономразвития Илья Торосов.

По его словам, если бы принудительный возврат акций был осуществлен, то против России могли бы ввести ответные меры, которые затронут ряд других компаний. При этом в самом предложении РСПП принудительный перевод акций может затронуть лишь те компании, где доля зарубежной холдинговой компании превышает 25%.

Замминистра юстиции Алиса Безродная добавила, что предложенная РСПП инициатива не будет работать, если конечный бенефициар компании — иностранец. При распределении акций таких компаний будут нарушены права акционеров, что впоследствии вызовет судебные разбирательства.

15 марта электронная биржа NASDAQ уведомила компании HeadHunter и Qiwi о готовящемся делистинге их ценных бумаг. Согласно опубликованным биржей заявлениям, делистинг ценных бумаг российских компаний будет осуществлен 24 марта. Отмечается, что компании могут обжаловать решение в коллегии NASDAQ, рассматривающей вопросы соответствия ценных бумаг той или иной компании торговле на бирже.

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