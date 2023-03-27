Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+13° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту
1 час назад

Всемирный банк считает, что мировую экономику может ждать "потерянное десятилетие"

ТАССиещё 3

Долгосрочные темпы роста мировой экономики сократятся к 2030 году до минимальных значений за 30 лет, и ее может ждать "потерянное десятилетие". Такие предупреждения содержатся в обнародованном в понедельник докладе Всемирного банка (ВБ).

Всемирный банк считает, что мировую экономику может ждать "потерянное десятилетие"
Фото: ТАССТАСС

Как подчеркивают его авторы, "почти все экономические силы, обеспечивавшие прогресс и процветание на протяжении трех последних десятилетий, выдыхаются". "Как следствие, ожидается, что между 2022 и 2030 годами средний потенциальный рост глобального ВВП упадет примерно на треть по сравнению с темпами, которые преобладали в первом десятилетии нынешнего века, - до 2,2% в год. Для развивающихся экономик это падение будет столь же резким - с 6% в год между 2000 и 2010 годами до 4% в год в оставшиеся годы текущего десятилетия. Это падение оказалось бы намного более серьезным в случае глобального финансового кризиса или рецессии", - пишут специалисты ВБ.

Главный экономист Всемирного банка Индермит Гилл подчеркнул, что "мировую экономику, возможно, ждет потерянное десятилетие".

При этом ВБ считает, что темпы роста мирового ВВП возможно увеличить на 0,7 п. п., до среднего ежегодного уровня в 2,9%. Для этого странам нужно выработать "устойчивую политику, ориентированную на рост", отмечает ВБ.

Рынки,Всемирный Банк,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий