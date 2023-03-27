Американский регулятор подал в суд на крупнейшую в мире криптобиржу

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) обвинила крупнейшую в мире криптобиржу Binance в торговле незарегистрированными деривативами, сообщает Bloomberg. По закону, предлагающие такие активы американцам платформы должны быть зарегистрированы в системе регулятора.

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CFTC подала в федеральный суд Чикаго иск о предполагаемом нарушении правил в отношении деривативов против Binance и ее гендиректора Чанпэна Чжао.

CFTC — не единственный федеральный орган США, кто ведет проверки в отношении деятельности криптобиржи. С 2021 года Налоговое управление США, а также федеральные прокуроры проверяют Binance на предмет соблюдения обязательств по борьбе с отмыванием денег. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) также выясняет, торговали ли на бирже активами, которые по ее стандартам считаются ценными бумагами.