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58 минут назад

Появились подробности о выставленной на аукцион яхте российского миллиардера

Lenta.ru

Журналисты Business Insider раскрыли подробности о судьбе яхты, владельцем которой США назвали российского миллиардера Андрея Гурьева. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Появились подробности о выставленной на аукцион яхте российского миллиардера
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Речь идет о суперъяхте Alfa Nero стоимостью 81 миллион долларов (6,1 миллиарда рублей), которая с февраля 2022 года находится в Антигуа. Власти страны объявили судно брошенным и выставили на аукцион, поскольку хозяин так и не объявился. Премьер-министр государства Гастон Браун также заявил, что в резерве яхты не осталось средств, чтобы прокормить экипаж.

Известно, что вырученные средства пустят на покрытие долга за топливо перед пристанью в размере 500 тысяч долларов (38 миллионов рублей), а оставшиеся деньги направят на развитие Антигуа и Барбуды. По словам Брауна, правительство уже получило предложение на покупку яхты на сумму более 50 миллионов долларов (3,9 миллиарда рублей).

В то же время сам Гурьев, попавший под санкции Запада из-за спецоперации России на Украине, полностью отрицает свою причастность к судну.

В сентябре 2022 года британский миллионер Барри Дрюитт-Барлоу подарил новорожденному сыну яхту за 2,5 миллиона фунтов стерлингов. Помимо дорогостоящего судна, мальчику купили дизайнерский гардероб на сумму 30 тысяч фунтов стерлингов (примерно два миллиона рублей).

Рынки,Андрей Гурьев,
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