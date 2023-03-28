США стали главным экспортером нефти в ЕС

К концу 2022 года США стали главным экспортером нефти в страны Евросоюза, а доля России сократилась с 31% до 4%. Об этом сообщает статическое агентство «Евростат».
Отмечается, что еще в конце 2021 года и начале 2022 года РФ поставляла в ЕС около 40-50 миллионов баррелей в месяц или от 24 до 30%. Доля США тогда составляла лишь 10-13%. Примерно столько же поставляли в ЕС Казахстан и Норвегия. Но уже после двух месяцев с начала конфликта на Украине доля России на европейском нефтяном рынке упала до 18%, а в декабре до 4%. Этому во многом способствовали санкции ЕС на поставки топлива из РФ.
При этом доля США в ЕС в это время выросла на 6%, достигнув 18% по сравнению с декабрем 2021 года. Таким образом к концу 2022 года Соединенные Штаты вышли на первое место по объему экспорта нефти в Евросоюз.