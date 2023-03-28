Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+12° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту
1 час назад

США стали главным экспортером нефти в ЕС

Елена Прошина

К концу 2022 года США стали главным экспортером нефти в страны Евросоюза, а доля России сократилась с 31% до 4%. Об этом сообщает статическое агентство «Евростат».

США стали главным экспортером нефти в ЕС
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что еще в конце 2021 года и начале 2022 года РФ поставляла в ЕС около 40-50 миллионов баррелей в месяц или от 24 до 30%. Доля США тогда составляла лишь 10-13%. Примерно столько же поставляли в ЕС Казахстан и Норвегия. Но уже после двух месяцев с начала конфликта на Украине доля России на европейском нефтяном рынке упала до 18%, а в декабре до 4%. Этому во многом способствовали санкции ЕС на поставки топлива из РФ.

Американский сенатор: США могут заменить российские нефть и газ для Европы

При этом доля США в ЕС в это время выросла на 6%, достигнув 18% по сравнению с декабрем 2021 года. Таким образом к концу 2022 года Соединенные Штаты вышли на первое место по объему экспорта нефти в Евросоюз.

Рынки,ЕС,
29
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий