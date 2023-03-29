Один из крупнейших поставщиков прекратит экспорт зерна из России

Российская «дочка» американской компании Cargill намерена прекратить экспортировать зерно из России. Как пишет РБК, ссылаясь на письмо компании и осведомленные источники, это будет сделано уже в предстоящем сельскохозяйственном сезоне (с 1 июля 2023-го и до 30 июня 2024-го).
Об остановке экспорта фирма предупредила замглавы Минсельхоза Оксану Лут. Вместе с тем отмечается, что компания выполнит в полном объеме запланированные на текущий сезон отгрузки.
Российское подразделение сообщило, что готовится к пересмотру принадлежащего ей портфеля активов, которые связаны с экспортом зерна, говорится в публикации.
При этом в компании не планируют никаких изменений в отношении каких-либо других видов деятельности и активов Cargill в РФ.
Cargill является одним из крупнейших экспортеров российского зерна. Отмечается, что компания планирует вывезти порядка 2,2 миллиона тонн в текущем сельскохозяйственном сезоне. Это около 4% всех объемов экспорта российского зерна. Cargill находится на шестой строчке по объему отгрузок среди экспортеров.
Ранее «Ведомости» сообщили, что Минсельхоз готовится дать производителям подсолнечного масла, подсолнечника и пшеницы рекомендацию отказаться от поставок своей продукции на экспорт в связи с резким падением мировых цен.