Один из крупнейших поставщиков прекратит экспорт зерна из России

Российская «дочка» американской компании Cargill намерена прекратить экспортировать зерно из России. Как пишет РБК, ссылаясь на письмо компании и осведомленные источники, это будет сделано уже в предстоящем сельскохозяйственном сезоне (с 1 июля 2023-го и до 30 июня 2024-го).

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Об остановке экспорта фирма предупредила замглавы Минсельхоза Оксану Лут. Вместе с тем отмечается, что компания выполнит в полном объеме запланированные на текущий сезон отгрузки.

Российское подразделение сообщило, что готовится к пересмотру принадлежащего ей портфеля активов, которые связаны с экспортом зерна, говорится в публикации.

При этом в компании не планируют никаких изменений в отношении каких-либо других видов деятельности и активов Cargill в РФ.

Cargill является одним из крупнейших экспортеров российского зерна. Отмечается, что компания планирует вывезти порядка 2,2 миллиона тонн в текущем сельскохозяйственном сезоне. Это около 4% всех объемов экспорта российского зерна. Cargill находится на шестой строчке по объему отгрузок среди экспортеров.