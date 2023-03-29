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20 минут назад

Крупнейший поставщик перестанет экспортировать зерно из России

Лера Букина

Российская «дочка» американской компании Cargill намерена прекратить экспортировать зерно из России. Как пишет РБК, ссылаясь на письмо компании и осведомленные источники, это будет сделано уже в предстоящем сельскохозяйственном сезоне (с 1 июля 2023-го и до 30 июня 2024-го).

Один из крупнейших поставщиков прекратит экспорт зерна из России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об остановке экспорта фирма предупредила замглавы Минсельхоза Оксану Лут. Вместе с тем отмечается, что компания выполнит в полном объеме запланированные на текущий сезон отгрузки.

Российское подразделение сообщило, что готовится к пересмотру принадлежащего ей портфеля активов, которые связаны с экспортом зерна, говорится в публикации.

При этом в компании не планируют никаких изменений в отношении каких-либо других видов деятельности и активов Cargill в РФ.

Cargill является одним из крупнейших экспортеров российского зерна. Отмечается, что компания планирует вывезти порядка 2,2 миллиона тонн в текущем сельскохозяйственном сезоне. Это около 4% всех объемов экспорта российского зерна. Cargill находится на шестой строчке по объему отгрузок среди экспортеров.

Путин озвучил требования России по зерновой сделке

Ранее «Ведомости» сообщили, что Минсельхоз готовится дать производителям подсолнечного масла, подсолнечника и пшеницы рекомендацию отказаться от поставок своей продукции на экспорт в связи с резким падением мировых цен.

Рынки,Компании,Оксана Лут,Владимир Путин,
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