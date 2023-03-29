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1 час назад

«Роснефть» значительно увеличит поставки нефти в Индию

Лера Букина

Между российской нефтяной компанией «Роснефть» и Indian Oil Company было заключено соглашение о наращивании поставок нефти в Индию и диверсификации ее сортов. Об этом проинформировала российская компания.

Глава «Роснефти» Игорь Сечин совершил рабочую поездку в Индию. В ходе нее и было подписано данное соглашение, говорится в сообщении. Сечину удалось встретиться с представителями государственных ведомств Индии, а также с руководителями крупнейших нефтегазовых компаний страны.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил об увеличении экспорта российской нефти в Индию в 2022 году в 22 раза. Он отметил, что большая часть поставок российских энергоресурсов была переориентирована на рынки «дружественных» государств.

Названа критичная для России цена на нефть Urals

Глава Минэнерго Николай Шульгинов заявил, что те объемы поставок нефти и нефтепродуктов, которые выпали в связи с введением странами ЕС эмбарго, были успешно перенаправлены Россией. По его словам, продажи топлива не снизились. Министр указал на ведение страной работы по переориентации поставок нефти и нефтепродуктов в страны Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока.

Рынки,Игорь Сечин,Николай Шульгинов,Александр Новак,Роснефть,ЕС,
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