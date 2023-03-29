Между российской нефтяной компанией «Роснефть» и Indian Oil Company было заключено соглашение о наращивании поставок нефти в Индию и диверсификации ее сортов. Об этом проинформировала российская компания.

Глава «Роснефти» Игорь Сечин совершил рабочую поездку в Индию. В ходе нее и было подписано данное соглашение, говорится в сообщении. Сечину удалось встретиться с представителями государственных ведомств Индии, а также с руководителями крупнейших нефтегазовых компаний страны.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил об увеличении экспорта российской нефти в Индию в 2022 году в 22 раза. Он отметил, что большая часть поставок российских энергоресурсов была переориентирована на рынки «дружественных» государств.