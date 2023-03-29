В России могут появиться новые типы ценных бумаг

Кабмин предложил ввести в оборот новые типы ценных бумаг — многоголосые и конвертируемые в голосующие акции. Об инициативе на совещании у президента РФ Владимира Путина с правительством рассказал первый вице-премьер Андрей Белоусов, передает ТАСС.

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«Предлагается ввести специальный тип ценных бумаг, так называемые многоголосые акции», — сказал он.

По словам Белоусова, владельцы таких бумаг будут иметь право нескольких голосов на собрании акционеров. Предполагается, что эти акции позволят эмитентам привлекать больше средств и при этом сохранять контроль за компаниями. Вице-премьер напомнил, что данные бумаги уже выпускаются в специальных административных районах с лета 2022 года.

Также Белоусов предложил ввести в оборот конвертируемые ценные акции нового типа.

«Такой инструмент предоставит эмитенту право выпустить привилегированные акции, конвертируемые в голосующие акции при условии наступления определенного события», — пояснил он.