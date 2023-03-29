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33 минуты назад

Запасы нефти в США неожиданно снизились

Илья Родин

В Соединенных Штатах, вопреки прогнозам аналитиков, снизились запасы коммерческой нефти. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на Минэнерго США.

Запасы нефти в США неожиданно снизились
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В ведомстве пояснили, что за прошлую неделю коммерческие запасы упали на 7,5 млн баррелей (на 1,6%).

Эксперты рынка полагали, что запасы вырастут на 0,1 млн баррелей, напомнили в Минэнерго. В итоге, по состоянию на 24 марта, в хранилищах осталось 473,7 млн баррелей.

Вместе с тем, по данным ведомства, стратегический резерв энергоресурса остался на прежнем уровне (371,6 млн баррелей).

Отмечается, что с сентября 2021 года этот показатель постоянно снижался. Его стабилизация была зафиксирована только в январе 2023 года.

В Минэнерго заметили, что также на 2,9 млн баррелей (на 1,3%) снизились запасы бензина, до 226,7 миллиона баррелей. При этом специалисты ожидали, что снижение составит не более 1.6 млн баррелей.

Ранее сообщалось, что цены на нефть упали после непродолжительного периода роста, обусловленного рядом факторов. В том числе, данными о снижении запасов бензина в США.

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