Запасы нефти в США неожиданно снизились

В Соединенных Штатах, вопреки прогнозам аналитиков, снизились запасы коммерческой нефти. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на Минэнерго США.

В ведомстве пояснили, что за прошлую неделю коммерческие запасы упали на 7,5 млн баррелей (на 1,6%).

Эксперты рынка полагали, что запасы вырастут на 0,1 млн баррелей, напомнили в Минэнерго. В итоге, по состоянию на 24 марта, в хранилищах осталось 473,7 млн баррелей.

Вместе с тем, по данным ведомства, стратегический резерв энергоресурса остался на прежнем уровне (371,6 млн баррелей).

Отмечается, что с сентября 2021 года этот показатель постоянно снижался. Его стабилизация была зафиксирована только в январе 2023 года.

В Минэнерго заметили, что также на 2,9 млн баррелей (на 1,3%) снизились запасы бензина, до 226,7 миллиона баррелей. При этом специалисты ожидали, что снижение составит не более 1.6 млн баррелей.