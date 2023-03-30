Биткоин рекордно вырос в цене

В ходе торгов утром, 30 марта, цена биткоина побила рекорд 10 июня 2022 года, превысив отметку в 29 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные криптовалютной биржи Binance.

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В верхней точке стоимость достигла 29,159 тысячи долларов за монету, прибавив за день 3,8 процента. Примерно через полчаса курс криптовалюты снова вернулся к отметке выше 28 тысяч долларов. На момент написания материала биткоин торгуется на уровне 28,6 тысячи долларов за монету.

Самая популярная криптовалюта в мире стала восстанавливаться после резкого падения в начале недели. Биткоин обвалился 27 марта, когда Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) обвинила крупнейшую в мире криптобиржу Binance в торговле незарегистрированными деривативами.