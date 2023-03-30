Бразилия и Китай договорились перейти на расчеты в нацвалютах

Бразилии и Китаю удалось договориться о переходе на торговлю в национальных валютах. Теперь эти страны вместо долларов будут использовать юани и реалы, сообщает телеканал Fox Business со ссылкой на сообщение Бразильского агентства по содействию торговле и инвестициям (ApexBrasil).

Раньше стороны конвертировали свою национальную валюту в американские доллары при расчетах, теперь они будут осуществлять обмен юаней на реалы и наоборот.

Благодаря новым договоренностям затраты государств сократятся, отмечает телеканал. Кроме того, это положительным образом повлияет на двустороннюю торговлю. Так, она значительно расширится. В публикации также говорится, что переход на нацвалюты облегчит инвестиции.

КНР является крупнейшим торговым партнером Бразилии. На долю Китая приходится более пятой части всего импорта.

Ранее издание Business Times обратило внимание на то, что китайская компания China National Offshore Oil Corporation CNOOC продала сжиженный природный газ (СПГ) с расчетами в юанях европейскому покупателю - французской TotalEnergies. Примечательно, что это первая подобная сделка. Она предполагает продажу 65 тысяч тонн СПГ, поставленных из ОАЭ.