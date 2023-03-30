РЭО успешно разместил второй выпуск облигаций почти на ₽3 млрд

Российский экологический оператор (РЭО) успешно завершил размещение на Московской бирже второго выпуска облигаций на ₽2,98 миллиарда для финансирования строительства предприятия по обращению с отходами в Ленинградской области. Об этом сообщает в четверг пресс-служба РЭО.

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"Размещение прошло в один день, мы наблюдали повышенный интерес со стороны инвесторов. В частности, впервые в выпуске приняли участие частные инвесторы. Это говорит о привлекательности наших облигаций для рынка и интересе со стороны участников рынка к инвестициям в экологические инструменты", - заявил заместитель гендиректора РЭО Сергей Королев, чьи слова приводятся в сообщении.

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Организатором по размещению выпуска с погашением в декабре 2032 года выступил Россельхозбанк. Ставка купонов будет переменной и будет рассчитываться как ключевая ставка Банка России плюс спред в размере 335 базисных пунктов. Дата окончания первого купона - 1 июля 2023 года, остальные купоны квартальные. Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило облигациям кредитный рейтинг на уровне ruА+, что соответствует высокому уровню кредитоспособности.

"Денежные средства, полученные от размещения ценных бумаг, будут направлены на финансирование строительства комплекса по обработке, обезвреживанию и размещению твердых коммунальных отходов в Ленобласти мощностью 300 тысяч тонн отходов в год. Общий объем инвестиций оценивается в ₽3,7 млрд, из них РЭО предоставит ₽2,98 млрд", - сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

В конце января первый выпуск "зеленых" облигаций РЭО был успешно размещен на Московской бирже по открытой подписке. Ставка первого купона составила 10,5%. Средства от размещения первого выпуска направлены компании "МСК-НТ" на строительство предприятия по переработке отходов в Тульской области. Его запуск ожидается в июле 2024 года.