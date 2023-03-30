$76.45+0.1482.39-0.75
1 час назад

Три страны ЕС готовят соглашение о поставках газа из Азербайджана

Елена Прошина

Венгрия планирует в конце апреля подписать с Болгарией и Румынией соглашение о развитии трубопроводной системы в Юго-Восточной Европе с целью поставок газа из Азербайджана. Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, передает ТАСС.

Три страны ЕС готовят соглашение о поставках газа из Азербайджана
Фото: ТАССТАСС

По его словам, Будапешт рассчитывает начать импорт азербайджанского газа уже к концу 2023 года и получать по одному-двум миллиарду кубометров в год. Сийярто отметил, что часть такого газа может поступать через Турцию.

«Конечно, нам также необходимо развитие инфраструктуры в странах Юго-Восточной Европы — Болгарии и Румынии. В этих целях мы подпишем в конце следующего месяца соглашение в Софии», — добавил он.

Напомним, что Азербайджан начал поставлять газ в Европу в конце 2020 года по Трансадриатическому трубопроводу, который входит в Южный газовый коридор.

Рынки,Петер Сийярто,ЕС,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий