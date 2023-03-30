Три страны ЕС готовят соглашение о поставках газа из Азербайджана

Венгрия планирует в конце апреля подписать с Болгарией и Румынией соглашение о развитии трубопроводной системы в Юго-Восточной Европе с целью поставок газа из Азербайджана. Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, передает ТАСС.

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По его словам, Будапешт рассчитывает начать импорт азербайджанского газа уже к концу 2023 года и получать по одному-двум миллиарду кубометров в год. Сийярто отметил, что часть такого газа может поступать через Турцию.

«Конечно, нам также необходимо развитие инфраструктуры в странах Юго-Восточной Европы — Болгарии и Румынии. В этих целях мы подпишем в конце следующего месяца соглашение в Софии», — добавил он.