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1 час назад

Резкий рост курса валют объяснили

Lenta.ru

Резкий рост курса доллара и евро по отношению к рублю связан с изменением баланса российской торговли на внешнем рынке, считает кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев. В разговоре с «Лентой.ру» он дал прогноз по дальнейшей ситуации со стоимостью валют.

Резкий рост курса валют объяснили
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«У нас меняются показатели экспорта и импорта в том плане, что у нас снижаются поступления по экспорту и увеличивается импорт. Это приводит к тому, что меняется курсовое соотношение валют. Сильный рубль во второй половине прошлого года был обусловлен тем, что у нас резко упал импорт», — объяснил экономист.

При этом экономист отметил, что стоимость американской и европейской валют будет зависеть от ситуации на западных финансовых рынках в связи с банкротством нескольких крупных банков в США и Европе.

Во время торгов на Московской бирже в пятницу, 31 марта, курс доллара начал резко расти и вплотную подошел к уровню 78 рублей. На максимуме он достигал 77,88 рубля, однако позже немного опустился. Курс евро приближался к отметке в 85 рублей. Это рекордные показатели с апреля 2022 года.

Рынки,Владимир Григорьев,Московская биржа,
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