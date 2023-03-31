Резкий рост курса валют объяснили

«У нас меняются показатели экспорта и импорта в том плане, что у нас снижаются поступления по экспорту и увеличивается импорт. Это приводит к тому, что меняется курсовое соотношение валют. Сильный рубль во второй половине прошлого года был обусловлен тем, что у нас резко упал импорт», — объяснил экономист.