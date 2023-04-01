Пять стран призвали ЕС купить у них скопившееся украинское зерно

Власти пяти восточноевропейских стран призвали Еврокомиссию приобрести у них излишки украинской сельхозпродукции. Об этом пишет Associated Press.

Отмечается, что с просьбой о выкупе скопившегося зерна обратились к главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен главы государств и правительств Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии.

Лидеры стран пояснили, что на фоне кризиса стоимость муки, меда и других продуктов, произведенных в их государствах, падает. Вместе с тем, наблюдается рост цен на удобрения и энергию.

Кроме того, по данным агентства, в обращении пяти стран содержится просьба о предоставлении финансовой поддержки на ускорение развития транспортной инфраструктуры.