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49 минут назад

Пять стран призвали ЕС купить у них скопившееся украинское зерно

Илья Родин

Власти пяти восточноевропейских стран призвали Еврокомиссию приобрести у них излишки украинской сельхозпродукции. Об этом пишет Associated Press.

Отмечается, что с просьбой о выкупе скопившегося зерна обратились к главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен главы государств и правительств Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии.

Лидеры стран пояснили, что на фоне кризиса стоимость муки, меда и других продуктов, произведенных в их государствах, падает. Вместе с тем, наблюдается рост цен на удобрения и энергию.

Кроме того, по данным агентства, в обращении пяти стран содержится просьба о предоставлении финансовой поддержки на ускорение развития транспортной инфраструктуры.

Украина начала экспортировать зерно по новому маршруту

Напомним, что фермеры восточноевропейских государств неоднократно критиковали власти за то, что их политика привела к сложившейся на сельскохозяйственном рынке сложной ситуации. С критикой выступали также польские перевозчики. Они требовали ввести санкции против российских и белорусских транспортных компаний.

Рынки,Еврокомиссия,ЕС,
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