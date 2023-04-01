Пять стран призвали ЕС купить у них скопившееся украинское зерно

Власти пяти восточноевропейских стран призвали Еврокомиссию приобрести у них излишки украинской сельхозпродукции. Об этом пишет Associated Press.
Отмечается, что с просьбой о выкупе скопившегося зерна обратились к главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен главы государств и правительств Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии.
Лидеры стран пояснили, что на фоне кризиса стоимость муки, меда и других продуктов, произведенных в их государствах, падает. Вместе с тем, наблюдается рост цен на удобрения и энергию.
Кроме того, по данным агентства, в обращении пяти стран содержится просьба о предоставлении финансовой поддержки на ускорение развития транспортной инфраструктуры.
Напомним, что фермеры восточноевропейских государств неоднократно критиковали власти за то, что их политика привела к сложившейся на сельскохозяйственном рынке сложной ситуации. С критикой выступали также польские перевозчики. Они требовали ввести санкции против российских и белорусских транспортных компаний.