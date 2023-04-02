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1 час назад

Шри-Ланка продолжает с Россией обсуждение закупок нефти и газа

Майк Габриелян

Шри-Ланка хочет закупать у России нефть и газ, ведутся переговоры. Об этом заявил министр транспорта страны Бандула Гунавардана, передает РИА Новости.

Шри-Ланка продолжает с Россией обсуждение закупок нефти и газа
Фото: ТАССТАСС

Бандула Гунавардана прибыл с визитом в Россию. При этом он был уполномочен шри-ланкийскими властями вести переговоры, касающиеся не только транспорта, но и других отраслей.

Гунавардана отметил, что Шри-Ланка пока не покупает российские нефть и газ, но данный вопрос находится на повестке министерства энергетики. Если переговоры о поставках завершатся удачно, будет заключено взаимовыгодное соглашение.

«Наши власти обсудят этот вопрос с ответственными лицами со стороны России», - сказал Гунавардана.

В прошлом году президент Шри-Ланка обратился к президенту РФ, заявив, что его страна хочет сотрудничать с Россией в сфере поставок нефти.

Сейчас посол Шри-Ланки в России Джанита Лиянаге ведет диалог с российским правительством о кредите на топливо. Подробностей пока нет.

Рынки,Джанита Лиянаге,Правительство РФ,
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