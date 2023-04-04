В начале торгов на Московской бирже во вторник, 4 апреля, курс евро превысил 86 рублей впервые с 15 апреля 2022 года, свидетельствуют данные площадки. Курс доллара подошел к уровню 79 рублей.

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По состоянию на 7:55 евро торгуется по 86,08 рубля, доллар — 78,87 рубля. Обе валюты прибавляют более одного процента, превышая максимумы почти за год.