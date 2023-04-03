Европейский Центробанк нашел новую угрозу для финансовой стабильности

Инвестирующие в коммерческую недвижимость фонды представляют угрозу для финансовой стабильности мировой экономики. Об этом Европейского центрального банка (ЕЦБ).

За последние десять лет стоимость чистых активов инвестиционных фондов недвижимости выросла более чем втрое. Сейчас они составляют более одного триллиона евро (1,1 триллиона долларов). Из-за того, что активы таких инвесторов зачастую неликвидны, им не удастся вывести деньги в сжатые сроки. Это может привести к банкротствам, как это недавно случилось с Silicon Valley Bank, Silvergate Bank и Signature.

Так как взаимозависимость инвестфондов с рынками в последнее время выросла, их крах «может иметь системные последствия» для коммерческой недвижимости и пошатнуть стабильность финансовой системы и реальной экономики в целом, предупредили аналитики. В качестве примера они привели Blackstone Real Estate Income Trust, которому пришлось ограничить выплаты клиентам, распродать часть недвижимости и привлечь новые инвестиции. При этом усиливающиеся опасения по поводу рынка недвижимости могут спровоцировать дальнейший вывод средств.

Рынок коммерческой недвижимости пострадал за время пандемии, когда многих сотрудников перевели на удаленную работу, а часть бизнеса перешла на онлайн-торговлю. Теперь же неопределенные экономические перспективы и быстрое повышение процентных ставок для борьбы с инфляцией создают дополнительные риски для отрасли.

16 марта ЕЦБ поднял три ключевые процентные ставки на 50 базисных пунктов — базовая процентная ставка была увеличена до 3,5 процента, ставка по депозитам — до трех процентов, по краткосрочным кредитам ЕЦБ — до 3,75 процента. Это позволило замедлить годовую инфляцию в еврозоне по итогам февраля 2023 года с 8,6 до 8,5 процента.