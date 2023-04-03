Белый дом: США намерены нарастить нефтяные резервы

"Могу сказать, что мы последовательны в наших планах относительно восполнения Стратегического нефтяного резерва и пытаемся делать это с выгодой для налогоплательщиков. Теперь это будет зависеть от ограничений, таких как обязательные продажи по решению Конгресса", - заявил Кирби.

Он также отметил, что не может даже предположить, почему ранее несколько стран ОПЕК+ приняли решение сократить нефтедобычу. При этом члены ОПЕК+ заранее предупредили США о своем решении.

Ранее Кирби назвал неразумным решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. Заявление было сделано в ходе брифинга в Вашингтоне. По словам Кирби, это решение является неправильным с учетом нестабильности на рынке. Представитель Белого дома отметил, что США уже донесли свою позицию до стран ОПЕК, в том числе Саудовской Аравии. 3 апреля министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) подтвердил текущие условия сделки и отметил, что дополнительное сокращение добычи ряда стран альянса, включая Россию, до конца 2023 года составит 1,66 млн баррелей в сутки. Все меры ОПЕК+ в совокупности означают сокращение добычи на 3,66 млн баррелей в сутки, что составляет 3,7% глобального спроса.