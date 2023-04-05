Центробанк России сохраняет сигнал об оценке целесообразности повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях в случае усиления риска инфляции, заявил зампред российского регулятора Алексей Заботкин.
«При усилении проинфляционных рисков совет директоров на ближайших заседаниях будет оценивать целесообразность повышения ставки. Но это решение не предрешено», — цитирует его РИА Новости.
На данный момент ключевая ставка находится на уровне 7,5% годовых.
В марте глава ЦБ России Эльвира Набиуллина допустила повышение ставки регулятора в 2023 году.