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50 минут назад

В ЦБ России сохранили вероятность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях

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Центробанк России сохраняет сигнал об оценке целесообразности повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях в случае усиления риска инфляции, заявил зампред российского регулятора Алексей Заботкин.

«При усилении проинфляционных рисков совет директоров на ближайших заседаниях будет оценивать целесообразность повышения ставки. Но это решение не предрешено», — цитирует его РИА Новости.

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На данный момент ключевая ставка находится на уровне 7,5% годовых.

В марте глава ЦБ России Эльвира Набиуллина допустила повышение ставки регулятора в 2023 году.

Рынки,Алексей Заботкин,Эльвира Набиуллина,Банк России,
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