Курс евро превысил 86 рублей

Во вторник утром, 4 апреля, рубль усиливает падение к основным иностранным валютам. Курс евро преодолел отметку в 86 рублей впервые с 15 апреля 2022 года, следует из данных торгов на Московской бирже.

По состоянию на 7:03 курс европейской валюты повышался на 0,08%, до 85,9 руб. Курс доллара торговался по 78,7 руб. (+0,03%). Растет и курс юаня — на 0,09%, до 11,4 руб.

Рубль в начале апреля значительно падает, отыгрывая ухудшение макроэкономических показателей.

Как заявил агентству «Прайм» Дмитрий Бабин из «БКС Мир инвестиций», ослабление позиций российской валюты вызвано тем, что долгосрочные фундаментальные факторы усиливают негативное влияние на курс рубля. Речь идет о большом дефиците госбюджета, вызванном в том числе падением экспортной выручки, пояснил он.