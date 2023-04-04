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46 минут назад

Евро превысил 86 рублей

Лера Букина

Во вторник утром, 4 апреля, рубль усиливает падение к основным иностранным валютам. Курс евро преодолел отметку в 86 рублей впервые с 15 апреля 2022 года, следует из данных торгов на Московской бирже.

Курс евро превысил 86 рублей
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По состоянию на 7:03 курс европейской валюты повышался на 0,08%, до 85,9 руб. Курс доллара торговался по 78,7 руб. (+0,03%). Растет и курс юаня — на 0,09%, до 11,4 руб.

Рубль в начале апреля значительно падает, отыгрывая ухудшение макроэкономических показателей.

Аналитик назвал причины ослабления рубля к доллару и евро

Как заявил агентству «Прайм» Дмитрий Бабин из «БКС Мир инвестиций», ослабление позиций российской валюты вызвано тем, что долгосрочные фундаментальные факторы усиливают негативное влияние на курс рубля. Речь идет о большом дефиците госбюджета, вызванном в том числе падением экспортной выручки, пояснил он.

Аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин заявил aif.ru, что для укрепления российской валюты нефть марки Brent должна устойчиво закрепиться выше 85 долларов за баррель хотя бы в течение месяца или двух.

Рынки,Александр Потавин,Дмитрий Бабин,Московская биржа,
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