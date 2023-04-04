Как решение ОПЕК+ по нефти отразится на котировках

Значительного роста цен на российскую нефть не ожидается после существенного сокращения странами ОПЕК+ добычи, заявили аналитики «Известиям».

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По мнению аналитика ФГ «Финам» Андрея Маслова, маловероятно, что стоимость повысится пропорционально на фоне ограничений на поставки и скидок для импортеров. В этой связи, как указал он, хоть российский бюджет и пополнится дополнительными средствами, говорить о масштабных сверхдоходах преждевременно.

Решение о снижении добычи на 1,16 млн баррелей в сутки было принято 2 апреля. Как стало известно, меры были приняты в связи с непредсказуемостью на мировом рынке сырья.

Инвестбанк Goldman Sachs спрогнозировал подорожание марки Brent до $95 за баррель. Маслов назвал данный сценарий довольно реалистичным. Он не исключил того, что $95 за баррель станет верхним порогом в диапазоне $85–95.

По мнению консультанта «Выгон Консалтинг» Ивана Тимонина, за решением ОПЕК+ последует сокращение предложения жидких углеводородов примерно на 1,1 млн баррелей в сутки. Он не исключает роста спроса на 1,5 млн б/с относительно уровня предыдущего года по итогам 2023 года. Добыча, по мнению собеседника, увеличится не столь сильно — примерно на 500 тыс. б/с. Так, не исключено, что на мировом нефтяном рынке возникнет небольшой дефицит, который может стать драйвером роста цен. Эксперт заявил, что в течение 2023 года котировки Brent могут преодолеть отметку в $100.