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20 минут назад

В Британии сняли часть обвинений против Михаила Фридмана

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В Британии сняли часть обвинений против Михаила Фридмана
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Британское агентство по борьбе с преступностью (NCA) частично прекратило расследование против основателя «Альфа-групп» Михаила Фридмана, сообщает The Financial Times (FT).

С российского предпринимателя сняли обвинения в сговоре с целью обмана МВД и сговоре с целью совершения лжесвидетельства. Теперь его подозревают только в отмывании денег.

58-летнего российского бизнесмена задержали в Лондоне 3 декабря. СМИ сообщили, что Фридман подозревается в том числе в нарушении введенных в отношении него санкций. Позже стало известно, что бизнесмена освободили под залог в 150 тысяч фунтов. Задержанных вместе с ним двоих мужчин также выпустили из-под ареста.

В начале марта в СМИ появилась информация, что Михаил Фридман и Петр Авен хотят продать свои доли в Альфа-банке за 178 миллиардов рублей. Эту информацию подтвердили в пресс-службе организации. Таким образом они пытаются освободиться от западных санкций, которые против них ввели после начала специальной военной операции на Украине.

Рынки,Петр Авен,Михаил Фридман,Альфа-банк,
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