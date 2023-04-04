В Британии сняли часть обвинений против Михаила Фридмана

Британское агентство по борьбе с преступностью (NCA) частично прекратило расследование против основателя «Альфа-групп» Михаила Фридмана, сообщает The Financial Times (FT).

С российского предпринимателя сняли обвинения в сговоре с целью обмана МВД и сговоре с целью совершения лжесвидетельства. Теперь его подозревают только в отмывании денег.

58-летнего российского бизнесмена задержали в Лондоне 3 декабря. СМИ сообщили, что Фридман подозревается в том числе в нарушении введенных в отношении него санкций. Позже стало известно, что бизнесмена освободили под залог в 150 тысяч фунтов. Задержанных вместе с ним двоих мужчин также выпустили из-под ареста.