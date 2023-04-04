Индекс Мосбиржи поднялся выше 2500 пунктов

Индекс Мосбиржи превысил 2500 пунктов впервые с конца апреля прошлого года. Он продемонстрировал рост на 1,12%, следует из данных Московской биржи.

Индекс повысился до 2501,19 пунктов. Поднялся и индекс РТС – на 0,19%, до 990,89 пункта.

Акции ВТБ и «Газпрома» лидируют. Они взлетели на 3,57% и 2,85% соответственно.

Российский рынок акций начал активно расти во второй половине понедельника, 3 апреля. Такая динамика вызвана существенным ростом цен на нефть. Июньский фьючерс на нефть марки Brent к 15.53 мск поднимался на 5,73%, до 84,47 доллара. Страны ОПЕК+ ранее решили сократить добычу нефти на 1,16 миллиона баррелей в сутки. Решение стало неожиданным для рынка.