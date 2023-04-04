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13 минут назад

Bloomberg подсчитал, что китайский юань смог заменить доллар на российском рынке

Газета.Ru

Китайский юань смог вытеснить американский доллар и стать наиболее торгуемой валютой в России, в чем помогли санкции против Москвы. К такому выводу пришло агентство Bloomberg после анализа ежедневных отчетов о транзакциях Московской биржи.

Bloomberg: китайский юань вытеснил доллар с российского рынка
Фото: Газета.ruГазета.ru

Как пишет издание, впервые китайская валюта превзошла американскую по месячному объему торгов в феврале, в марте разница стала еще более очевидной. При этом до 24 февраля 2022 года объем торгов юанем на российском рынке был незначительным.

Из-за западных санкций российские компании начали переводить внешнеторговые операции с доллара и евро на валюты стран, которые отказались присоединиться к каким-либо ограничениям. В 2023 году российский Минфин перевел свои рыночные операции в юани вместо доллара. В конце прошлого года Фонду национального благосостояния (ФНБ) позволили хранить 60% своих активов в юанях.

«Банк России регулярно рекомендует компаниям и гражданам переводить свои активы в рубли или «дружественные» валюты, чтобы избежать риска их блокирования или замораживания», — подытожило агентство.

Ранее 4 апреля газета South China Morning Post написала, что Китай использует торговые преимущества для продвижения своей валюты в двусторонних расчетах с целью бросить вызов доминированию доллара в международной валютной системе.

Рынки,Банк России,Фонд национального благосостояния,Московская биржа,
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