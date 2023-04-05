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1 час назад

"Ведомости": российские власти ожидают 77 рублей за доллар к концу 2023 года

Газета.Ruиещё 3

К концу 2023 года доллар США будет стоить 77 руб. Об этом написала газета «Ведомости» со ссылкой на близкого к правительству РФ источника. Он отметил, что это прописано в последнем прогнозе социально-экономического развития Минэкономразвития РФ.

СМИ: российские власти ожидают 77 рублей за доллар к концу года
Фото: ТАССТАСС

По словам еще одного собеседника газеты, данный сценарий действительно рассматривается, и курс доллара будет находиться в диапазоне до 78 руб. в среднем.

Еще два источника газеты, близкие к кабмину, отметили, что слабый курс рубля – временное явление.

«Фундаментальные показатели, в частности платежный баланс, позволяют ожидать, что нацвалюта в перспективе ближайших месяцев откатится примерно к 65–70 руб./$», — сказал один из собеседников.

Он уточнил, что падение курса рубля связано со стечением обстоятельств: невысокий уровень продажи валюты экспортерами, вывод средств гражданами, сделки по покупке активов в России у иностранных собственников.

В соответствии с последним официальным прогнозом социально-экономического развития (опубликован в сентябре 2022 года одновременно с параметрами проекта бюджета на 2023–2025 годы), средний в 2023 году курс доллара ожидался в районе 68,3 руб. По утвержденной правительством оценке, в декабре 2023 г. он может составить 70,2 руб.

Рынки,Новые налоги,Прогноз эксперта,Минэкономразвития,Правительство РФ,
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