СМИ: российские власти ожидают 77 рублей за доллар к концу года

К концу 2023 года доллар США будет стоить 77 руб. Об этом написала газета «Ведомости» со ссылкой на близкого к правительству РФ источника. Он отметил, что это прописано в последнем прогнозе социально-экономического развития Минэкономразвития РФ.

Фото: ТАСС ТАСС

По словам еще одного собеседника газеты, данный сценарий действительно рассматривается, и курс доллара будет находиться в диапазоне до 78 руб. в среднем.

Еще два источника газеты, близкие к кабмину, отметили, что слабый курс рубля – временное явление.

«Фундаментальные показатели, в частности платежный баланс, позволяют ожидать, что нацвалюта в перспективе ближайших месяцев откатится примерно к 65–70 руб./$», — сказал один из собеседников.

Он уточнил, что падение курса рубля связано со стечением обстоятельств: невысокий уровень продажи валюты экспортерами, вывод средств гражданами, сделки по покупке активов в России у иностранных собственников.