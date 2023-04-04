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1 час назад

В США отреагировали на закупки Японией газа у РФ по цене выше потолка

Елена Прошина

Япония закупает у России нефть по цене выше установленного G7 потолка с ведома и согласия США и других западных стран. Об этом сообщил первый замминистра энергетики Соединенных Штатов Дэвид Турк, передает ТАСС.

В США отреагировали на закупки Японией газа у РФ по цене выше потолка
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, США вместе с западными партнерами и Японией работали над этим вопросом и выработали определенные договоренности. Они, в частности, коснулись закупок нефти у РФ по цене выше установленного потолка.

«Чтобы гарантировать, что японцы смогут позаботиться о собственной энергобезопасности, что у них будут определенные благоприятные возможности такого рода», — сказал Турк.

По его мнению, данная мера не представляет собой отход от договоренностей коллективного Запада, поскольку все обсуждения велись «добросовестно» и учитывали потребности Японии в сфере энергобезопасности.

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