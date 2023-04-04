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1 час назад

США и Украина обсуждают совместную добычу газа

Елена Прошина

Заместитель министра энергетики США Дэвид Турк заявил, что Белый дом ведёт с Украиной обсуждение совместной разработки месторождений газа. Об этом сообщает ПРАЙМ.

США обсуждают с Украиной совместную добычу газа
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Такое заявление Турк сделал во время брифинга для журналистов.

«У Украины, разумеется, есть запасы газа. Мы ведем некоторые продуктивные дискуссии на двустороннем уровне по поводу разработки этих ресурсов», – сказал он.

Турк также добавил, что эти месторождения необходимы для удовлетворения потребностей Украины, поэтому совместная разработка будет вестись «на благо украинского народа и их энергетической безопасности».

Ранее США объявили о новом пакете военной помощи Украине на сумму в 2,6 миллиардов долларов.

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