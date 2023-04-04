США обсуждают с Украиной совместную добычу газа

Заместитель министра энергетики США Дэвид Турк заявил, что Белый дом ведёт с Украиной обсуждение совместной разработки месторождений газа. Об этом сообщает ПРАЙМ.

Такое заявление Турк сделал во время брифинга для журналистов.

«У Украины, разумеется, есть запасы газа. Мы ведем некоторые продуктивные дискуссии на двустороннем уровне по поводу разработки этих ресурсов», – сказал он.

Турк также добавил, что эти месторождения необходимы для удовлетворения потребностей Украины, поэтому совместная разработка будет вестись «на благо украинского народа и их энергетической безопасности».