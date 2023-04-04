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1 час назад

Аналитик оценил перспективы роста криптовалюты Dogecoin

Елена Прошина

Криптовалюта Dogecoin имеет потенциал роста, но только если глава Tesla и SpaceX Илон Маск продолжит ее поддерживать. Об этом «Известиям» рассказал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Аналитик оценил перспективы роста криптовалюты Dogecoin
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Он напомнил, что популярность Dogecoin приобрел именно после того, как на нее обратил внимание Маск. В феврале 2021 года он купил ее для младшего сына, что вызвало рост стоимости криптовалюты на 50%. Тенденция продолжилась вместе с новыми твитами Маска.

«Он своими постами постоянно выражал поддержку Dogecoin. Маск отметил его более высокую пропускную способность по сравнению с биткоином. Делился с подписчиками, где его можно использовать для оплаты. А инвесторы верили в «туземун», скупая его, толкая цену вверх. С майского минимума $0,00008464 от 2015 года Dogecoin подорожал на 113 287%, до $0,09675. Максимум зафиксирован на $0,7390 в мае 2021 года. Это 873 000%», — отметил Антонов.

В связи с этим, по его мнению, у Dogecoin есть потенциал роста, но без поддержки Маска он, вероятнее всего, не будет серьезным.

«От текущей цены $0,09748 до исторического максимума $0,7390 расстояние составляет 675%. Чтобы Dogecoin дорожал, ему нужен допинг. После таких «иксов» инвесторы его неохотно покупают. Потенциал к росту есть приличный, но без инъекций от Маска у него вряд ли получится показать внушительный рост», — считает аналитик.

Напомним, что Dogecoin создали в 2013 году в качестве шуточной криптовалюты программист IBM Билли Маркус и инженер Adobe Джексон Палмер. Однако в 2014 году была зарегистрирована организация Dogecoin Foundation, при этом уже в 2015 году проект перестал развиваться. В 2021 году криптовалюта снова вернулась на рынок, но уже с новым руководством, в которое вошли сооснователь Ethereum Виталик Бутерин, представитель Маска Джаред Бирчелл, сооснователь Dogecoin Билли Маркус и разработчик Макс Келлер.

Рынки,Илон Маск,Владислав Антонов,SpaceX,IBM,
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