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41 минуту назад

Эксперты Fitch считают, что решение ОПЕК+ может привести к дефициту на рынке

ТАСС

Решение стран ОПЕК+ о добровольном сокращении добычи нефти с мая по конец этого года должно поддержать цены в краткосрочной перспективе и в условиях восстановления спроса в Китае может привести к дефициту на рынке нефти во второй половине 2023 года, говорится в статье международного рейтингового агентства Fitch, опубликованной во вторник. При этом эксперты по-прежнему прогнозируют цены для котировок Brent на 2023 год на уровне $85 за баррель, но не исключают их краткосрочного роста.

Эксперты считают, что решение ОПЕК+ может привести к дефициту нефти на рынке
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"Решение о сокращении добычи увеличивает вероятность перехода рынка к дефициту в этом году, поскольку, по оценкам Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США, спрос в 2023 году вырастет на 2 млн баррелей в сутки, в основном из-за открытия Китая, на который придется около половины роста спроса", - говорится в статье.

В марте Fitch оставило неизменным прогноз для котировок Brent на 2023 год на уровне $85 за баррель.

"Последнее решение [по сокращению нефтедобычи странами ОПЕК+] не оказывает непосредственного влияния на наши прогнозы", - отметили в агентстве.

Тем не менее эксперты не исключили роста цен на нефть в краткосрочной перспективе.

2 апреля ряд стран ОПЕК+ заявили о добровольном сокращении добычи нефти с мая по конец этого года для обеспечения стабильности мирового энергетического рынка. Эти решения были подтверждены по итогам заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+, состоявшегося 3 апреля. Общий объем добровольного сокращения составит 1,66 млн баррелей в сутки и станет дополнением к действующим с ноября 2022 года договоренностям о снижении добычи на 2 млн баррелей в сутки в рамках сделки ОПЕК+.

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