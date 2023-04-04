Эксперты считают, что решение ОПЕК+ может привести к дефициту нефти на рынке

Решение стран ОПЕК+ о добровольном сокращении добычи нефти с мая по конец этого года должно поддержать цены в краткосрочной перспективе и в условиях восстановления спроса в Китае может привести к дефициту на рынке нефти во второй половине 2023 года, говорится в статье международного рейтингового агентства Fitch, опубликованной во вторник. При этом эксперты по-прежнему прогнозируют цены для котировок Brent на 2023 год на уровне $85 за баррель, но не исключают их краткосрочного роста.

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"Решение о сокращении добычи увеличивает вероятность перехода рынка к дефициту в этом году, поскольку, по оценкам Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США, спрос в 2023 году вырастет на 2 млн баррелей в сутки, в основном из-за открытия Китая, на который придется около половины роста спроса", - говорится в статье.

В марте Fitch оставило неизменным прогноз для котировок Brent на 2023 год на уровне $85 за баррель.

"Последнее решение [по сокращению нефтедобычи странами ОПЕК+] не оказывает непосредственного влияния на наши прогнозы", - отметили в агентстве.

Тем не менее эксперты не исключили роста цен на нефть в краткосрочной перспективе.