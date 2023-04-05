Курс Ethereum резко вырос

Курс Ethereum (ETH) достиг рекордного с 15 августа 2022 года значения. В среду цена актива преодолела отметку в $1,91 тыс. На это обратил внимание РБК.

© Unsplash

По состоянию на 9:55 мск первая по капитализации криптовалюта достигла $1,9 тыс. Рост стоимости за сутки оценивается в 5,6%.

За последний месяц ETH подскочил на 22,4%. Стоимость монеты демонстрирует рост на фоне грядущего обновления Shanghai (теперь будет носить название Shapella). Нововведение даст возможность вывода из стекинга ранее заблокированных активов.

Биткоин также повысился в цене за сутки. В первой половине дня 5 апреля его курс рос до отметки $28,7 тыс. По состоянию на 9:30 мск цена BTC достигла $28,5 тыс. В начале текущего года курс биткоина был на отметке в $16,5 тыс.

Курс Ripple (XRP) показал рост на 3,1%, до $0,51, Solana (SOL) выросла на 4,1%, до $21,3. Стоимость Polygon (MATIC) подскочила на 5,6%, до $1,16, Polkadot (DOT) — на 2,4%, до $6,55.

Кроме того, зафиксирован рост общей капитализации криптовалют за сутки на 3%, до $1,25 трлн.