Курс евро поднялся выше 88 рублей

Курс евро превысил показатель в 88 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи.

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Последний раз подобный показатель фиксировали 14 апреля прошлого года.

Так, на 12:10 по московскому времени курс евро вырос на 86 копеек, до 88,15 рубля. При это курс валюты Китая возрос на 16 копеек, до 11,74 рубля. В свою очередь, доллар поднялся на 93 копейки, до 80,77 рубля.

Утром 6 апреля стало известно, что курс американской валюты в ходе торгов поднялся выше 80 рублей впервые с 18 апреля 2022 года. На тот момент курс рубля усилил снижение к доллару и юаню. Помимо этого, российская валюта стала дешеветь по отношению к евро.