Пара USD/RUB поднялась выше 81 впервые с апреля 2022-го. Что дальше?

Аналитики Freedom Finance Global — о причинах активного ослабления рубля и о том, как инвесторам обезопасить свои накопления в такой ситуации

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На торгах 6 апреля с самого утра доллар демонстрировал активное укрепление к рублю, пробив психологически значимую отметку 80. Евро и юань также росли к российской нацвалюте, хотя и чуть менее активно. О нехватке иностранной валюты в НКЦ свидетельствуют отрицательные ставки по свопам. В частности, рубль можно купить под залог доллара за отрицательную ставку, а юань — за нулевую.

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Непосредственных причин для такой динамики может быть несколько. Вот три основные:

В начале месяца рубль нередко слабеет по отношению к мировым резервным валютам, корректируясь после укрепления в ходе налогового периода (обычно пик выплат приходится на 28-е число). Определенное давление на рубль связано с заявлениями Минфина о том, что с 7 апреля продажи иностранной валюты из ФНБ будут сокращены в 1,5 раза по сравнению с предыдущим месяцем. Участники торгов восприняли это как сигнал, что Минфин в ближайшее время начнет закупку валюты в стабфонд. А это спровоцирует дальнейшее ослабление рубля. Появились публикации о том, что в банках крупнейших городов РФ наблюдается дефицит наличного юаня. Как следствие, банки начинают скупать китайскую валюту на бирже либо занимать у регулятора. Так, недавно коммерческие кредитные организации впервые за год привлекли от Центробанка юаневые займы в эквиваленте $1 млрд. Это, в свою очередь, мотивирует население покупать не только китайскую, но и другие резервные валюты.

Если смотреть с более долгосрочной точки зрения, не стоит забывать, что слабый рубль очень выгоден как экспортерам, так и госбюджету, который лишился части нефтегазовых доходов. Это стало одной из причин, по которым государство отменило требование для экспортеров продавать валютную выручку на биржевом рынке и снижать тем самым давление на рубль. Переориентация нефтегазовых и прочих товарных потоков займет определенное время, в течение которого бюджет будет оставаться дефицитным. Как следствие, государство может отказаться принимать активные действия для укрепления рубля, как это было в прошлом году.

Что делать в такой ситуации частным инвесторам?

Главное и основное правило — не паниковать и сохранять здравомыслие. Конечно, в условиях высокой инфляции и столь заметного ослабления нацвалюты рублевые инструменты (даже акции российских компаний, не говоря об облигациях и депозитах) выглядят не самым разумным выбором.

Чтобы защитить сбережения от обесценения целесообразнее хотя бы часть их держать в иностранной валюте, а валюту хранить за пределами российской инфраструктуры. Сейчас это стало еще более актуально, поскольку нулевые и отрицательные ставки по свопам свидетельствуют о том, что валюты внутри страны категорически не хватает: ее покупают, но хранят за рубежом.

Хорошим выходом в такой ситуации может стать открытие счетов в иностранных инвестиционных компаниях и банках, но следует избегать недружественных юрисдикций. Основные варианты: Казахстан, Армения, Грузия, Узбекистан и ОАЭ. В каждом варианте есть свои плюсы и минусы, будут отличаться комиссии, уровень надежности компаний, требуемый размер депозита, условия для ввода и вывода средств и открытия самого счета. Например, брокеры ОАЭ довольно надежны и предоставляют сервис достойного уровня, но там будут рады только состоятельным клиентам (с портфелем более $500 тыс.) и практически не говорят по-русски, не предлагают русскоязычной аналитики.

В странах постсоветского пространства условия открытия счета более демократичны, но есть различные неприятные нюансы. Например, в Узбекистане существуют серьезные ограничения на движение капитала, а у Армении довольно шаткое геополитическое положение. Из региона ЕАЭС привлекательнее других для россиян выглядит Казахстан. Там говорят по-русски, в стране довольно мягкий налоговый режим (например, НДФЛ там не 13%, а 10%, есть налоговые льготы для инвесторов), стабильная экономика, а банковские вклады защищены государством, поскольку в стране действует программа гарантирования депозитов. При этом валютообменный курс в некоторых банках может быть лучше, чем в России сейчас.