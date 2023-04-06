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58 минут назад

Аналитик оценил вероятность роста евро до 100 рублей

Lenta.ru

Резкий рост курсов валют, наблюдаемый в последние дни, во многом стал результатом действий крупных участников рынка, которые вышли с большим спросом на валюту, потому высока вероятность корректировки курсов доллара и евро в ближайшее время. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил экономист, генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев.

«Предпосылок к дальнейшему роста курса, достижения отметки в 100 рублей нет. Существует высокая вероятность того, что, может, на следующий день или просто в ближайшее время произойдет откат и корректировка. Курсы могут упасть, но не сильно», — сказал Самиев.

Он добавил, что не следует связывать текущую динамику с неким дисбалансом на рынке, поскольку на данный момент мы наблюдаем, скорее, эффект от действий крупных участников.

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«Крупные участники рынка вышли с большим спросом на валюту. Это не выход из баланса экспортеров и импортеров», — подчеркнул аналитик.

Курс евро на Мосбирже превысил 88 рублей впервые с 14 апреля 2022 года, свидетельствуют данные площадки. Доллар поднимался выше 81 рубля, впервые с 15 апреля прошлого года.

Рынки,Павел Самиев,НАТО,Московская биржа,
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