Аналитик оценил вероятность роста евро до 100 рублей

«Предпосылок к дальнейшему роста курса, достижения отметки в 100 рублей нет. Существует высокая вероятность того, что, может, на следующий день или просто в ближайшее время произойдет откат и корректировка. Курсы могут упасть, но не сильно», — сказал Самиев.