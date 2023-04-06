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10 минут назад

Евро превысил 89 рублей впервые с 14 апреля 2022 года

Елена Прошина

Курс евро превысил 89 рублей. Последний раз он доходил до этой отметки 14 апреля 2022 года. Об этом свидетельствуют данные торгов на Мосбирже.

Евро превысил 89 рублей впервые с 14 апреля 2022 года
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По состоянию на 18:42, курс евро вырос на 2,05%, достигнув 89,09 рубля. Последний раз такого показателя европейская валюта достигала 14 апреля 2022 года.

Доллар к 18:42 торговался на уровне 81,28 рубля. Его курс также показал прирост на 1,81%. Юань вырос на 1,85% до 11,79 рублей.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов спрогнозировал укрепление рубля за счет валютных поступлений в России на фоне роста стоимости энергоносителей.

Рынки,Антон Силуанов,Московская биржа,
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