Евро превысил 89 рублей впервые с 14 апреля 2022 года

Курс евро превысил 89 рублей. Последний раз он доходил до этой отметки 14 апреля 2022 года. Об этом свидетельствуют данные торгов на Мосбирже.

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По состоянию на 18:42, курс евро вырос на 2,05%, достигнув 89,09 рубля. Последний раз такого показателя европейская валюта достигала 14 апреля 2022 года.

Доллар к 18:42 торговался на уровне 81,28 рубля. Его курс также показал прирост на 1,81%. Юань вырос на 1,85% до 11,79 рублей.