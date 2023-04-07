Курс евро превысил 90 рублей впервые за год

Рубль в пятницу утром продолжает демонстрировать падение к основным иностранным валютам. Курс евро вырос до 90 рублей впервые с апреля прошлого года, следует из данных Московской биржи.

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По состоянию на на 7.46 мск курс европейской валюты поднялся на 84 копейки, до 89,99 рубля, доллара — на 78 копеек, до 82,16 рубля, юаня — на 13 копеек, до 11,93 рубля. Минутами ранее курс евро рос ровно до 90 рублей.

По словам экспертов «Интерфакс-ЦЭА», ослабление рубля частично может иметь спекулятивный характер. Они отмечают, что значимых новостных поводов для такой динамики нет. В частности, цены на нефть существенно не растут, указывают специалисты.

Они допускают, что на рубль может негативно воздействовать ухудшение показателей внешнеторгового баланса, в частности, снижение экспортных поступлений и рост объемов импорта.