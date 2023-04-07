Курсы доллара и евро к рублю начали снижаться

Курсы доллара и евро начали снижаться к рублю на торгах Московской биржи днем 7 апреля, сообщает РБК. К 15:10 доллар подешевел до 81,06 рубля, евро — до 88,6 рубля.

РБК отмечает, что снижение доллара составило 0,38 процента, а евро — 0,61 процента.

Также подешевел юань — на 0,26 процента, до 11,77 рубля.

Ранее в ходе торгов 7 апреля курс доллара превышал 83 рубля впервые за последние 12 месяцев. Евро поднимался выше 91 рубля.

Аналитики отмечали, что рубль слабеет на фоне восстановления импорта и снижения экспортной выручки.