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Курсы доллара и евро к рублю начали снижаться

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Курсы доллара и евро начали снижаться к рублю на торгах Московской биржи днем 7 апреля, сообщает РБК. К 15:10 доллар подешевел до 81,06 рубля, евро — до 88,6 рубля.

РБК отмечает, что снижение доллара составило 0,38 процента, а евро — 0,61 процента.

Также подешевел юань — на 0,26 процента, до 11,77 рубля.

Ранее в ходе торгов 7 апреля курс доллара превышал 83 рубля впервые за последние 12 месяцев. Евро поднимался выше 91 рубля.

Аналитики отмечали, что рубль слабеет на фоне восстановления импорта и снижения экспортной выручки.

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По данным РБК, с момента открытия торгов и до 13:10 (по Москве) доллар прибавил 2,12 рубля, евро — 2,17 рубля. Позже рублю удалось полностью отыграть ослабление.

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