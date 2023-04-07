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44 минуты назад

Экономист назвал предел роста курса доллара

Lenta.ru

Курс доллара по отношению к рублю уже близок к стабилизации, считает кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев. В беседе с «Лентой.ру» он объяснил, с чем связан стремительный рост валюты, а также назвал его пределы.

Экономист назвал предел роста курса доллара
Фото: Lenta.ruLenta.ru

7 апреля в ходе торгов на Московской бирже курс доллара достигал 83 рублей, евро торговался на отметке выше 91 рубля.

«Я не думаю, что доллар поднимется сильно выше 83, максимум 84. Коррекция произойдет в недалеком будущем — доллар может вернуться к значениям 78-80», — спрогнозировал Григорьев.

Он назвал три основные фактора, которые повлияли на рост валюты. Это восстановление импорта, усилившее спрос на валюту, уход иностранных компаний, самая известная из которых Shell, а также подогрев курса спекулянтами.

Рубль начал стремительно слабеть к главным валютам в начале недели. С 31 марта доллар прибавил 5,8 рубля, а евро вырос на 6,6 рубля. Годового максимума достиг и юань, пробив отметку в 12 рублей.

Рынки,Владимир Григорьев,Shell,Московская биржа,
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