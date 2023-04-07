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Эксперты заявили об исчерпании рублем импульса для ослабления

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Российский рубль, по мнению ряда экспертов, практически исчерпал импульс для ослабления.

Эксперты заявили об исчерпании рублем импульса для ослабления
© Вечерняя Москва

Согласно оценкам специалистов, на следующей неделе доллар начнет движение к диапазону в 76,5–80 рублей, а евро — 83–87 рублей. Это связывается с тем, что после трех месяцев ослабления российская валюта достигла предела ценового ослабления.

Кроме того, во второй половине апреля рубль, как ожидается, получит дополнительную поддержку. Из-за этого продолжение падения курса национальной валюты маловероятно.

Так, аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов рассказал, что на 28-е число каждого месяца приходится пик налоговых выплат. Это означает, что уже на неделе с 24 по 28 апреля «экспорты» начнут продавать на бирже валютную выручку для уплаты налогов, передает ТАСС.

Впервые с апреля прошлого года курс доллара на Мосбирже превысил 83 рубля, евро — 91. При этом непрерывное ослабление российской валюты идет уже несколько недель. О нижней точке нынешнего обвала рубля и о том, что делать желающим продать доллары и евро, «Вечерней Москве» рассказал финансовый аналитик, трейдер Дмитрий Голубовский.

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