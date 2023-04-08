Японские компании стараются заместить импорт угля из России

Японские компании за последний год в целом сократили зависимость от российского угля, однако некоторые из них сталкиваются с проблемой замещения из-за сложностей в поисках альтернативных источников поставок. Об этом сообщает в субботу газета Nikkei.
Так, производитель картона Rengo, который использует в качестве топлива около 140 тыс. тонн угля в год, смог отказаться от импорта из России в пользу Индонезии. Компания JERA - совместное предприятие Tokyo Electric Power и Chubu Electric Power - также с лета 2022 года прекратила закупки угля в России. Энергетическая корпорация Tohoku Electric Power, которая в 2021 году получала около 10% угля из РФ, сейчас рассматривает в качестве альтернативных поставщиков Австралию, Индонезию и Северную Америку.
В то же время ведущая цементная компания Японии Taiheiyo Cement в 2022 финансовом году (апрель 2022 - март 2023 года) импортировала из России до 30% от общего объема необходимого ей угля. Доля сократилась в два раза по сравнению с 2021 годом, однако с учетом решения отказаться от новых контрактов с российскими поставщиками она все еще довольно высокая, отмечает издание.
Импорт российского угля из-за возможности транспортировки на малых судах был удобен для японских компаний, которым для их деятельности требовался небольшой объем угля, отмечает газета. Кроме того, еще одним фактором выступала скорость: доставка угля из России в Японию занимает три дня, из Индонезии - десять дней, а из Австралии и Канады - до двух недель.
Согласно статистике Министерства финансов Японии, в 2022 году объем импорта угля из РФ сократился на 41,3%, однако при этом в стоимостном выражении он увеличился сразу на 61,7%. В то же время поставки угля в Японию из Индонезии за год выросли примерно на 28%, из Канады - вдвое, из Южной Африки - в шесть раз.