Японские компании стараются заместить импорт угля из России

Японские компании за последний год в целом сократили зависимость от российского угля, однако некоторые из них сталкиваются с проблемой замещения из-за сложностей в поисках альтернативных источников поставок. Об этом сообщает в субботу газета Nikkei.

Так, производитель картона Rengo, который использует в качестве топлива около 140 тыс. тонн угля в год, смог отказаться от импорта из России в пользу Индонезии. Компания JERA - совместное предприятие Tokyo Electric Power и Chubu Electric Power - также с лета 2022 года прекратила закупки угля в России. Энергетическая корпорация Tohoku Electric Power, которая в 2021 году получала около 10% угля из РФ, сейчас рассматривает в качестве альтернативных поставщиков Австралию, Индонезию и Северную Америку.

В то же время ведущая цементная компания Японии Taiheiyo Cement в 2022 финансовом году (апрель 2022 - март 2023 года) импортировала из России до 30% от общего объема необходимого ей угля. Доля сократилась в два раза по сравнению с 2021 годом, однако с учетом решения отказаться от новых контрактов с российскими поставщиками она все еще довольно высокая, отмечает издание.

Импорт российского угля из-за возможности транспортировки на малых судах был удобен для японских компаний, которым для их деятельности требовался небольшой объем угля, отмечает газета. Кроме того, еще одним фактором выступала скорость: доставка угля из России в Японию занимает три дня, из Индонезии - десять дней, а из Австралии и Канады - до двух недель.