СМИ: Европу в этом году может ждать дорогостоящая зима

Зима-2024 дорого обойдется ЕС, поскольку Брюссель не смог заключить достаточное количество долгосрочных сделок по СПГ. О сложившейся неблагоприятной ситуации сообщается в анализе Reuters.

Фото: Nord Stream 2/Igor Kuznecov Nord Stream 2/Igor Kuznecov

Агентство отмечает, что Европа не добилась прогресса в заключении долгосрочных контрактов на поставку сжиженного природного газа (СПГ).

«Это может дорого обойтись следующей зимой, поскольку восстановление спроса в Китае может резко сократить рынок», - утверждает Reuters.

Покупка СПГ рассматривается как альтернатива заблокированным поставкам по трубопроводам из России. СПГ помог Евросоюзу пережить нынешнюю зиму. В 2022 году Европа импортировала 121 млн тонн топлива, что на 60% больше, чем в 2021 году.

Однако за это пришлось немало заплатить. Страны ЕС покупали газ на спотовом рынке, где цены намного выше долгосрочных сделок.

Предстоящей зимой, похоже, мало что изменится, прогнозирует агентство. Ситуацию усугубляют требования европейских зеленых о переводе энергетики на водород, экологические нормы и грядущая жесткая конкуренция с азиатскими странами за поставки СПГ.

Агентство отмечает, что зачастую энергопоставщики не могут договориться с членами ЕС о сроках контрактов.

Например, концерн QatarEnergy предложил ФРГ договор на 25 лет. Однако Берлин попросил сократить его до 10-15 лет из-за установленных норм на парниковые газы.

В ответ катарская компания заявила, что при сокращении срока стоимость СПГ резко вырастет.

«ЕС вновь придется обратится к разрушительно дорогому спотовому рынку», - предрекают эксперты.