Казахстан отменил запрет на экспорт лука и ввел квоты на его вывоз

Министерство сельского хозяйства Казахстана с 8 апреля отменило ранее введенный запрет на вывоз репчатого лука из страны. При этом министерство ввело количественные ограничения – квоты — на экспорт лука с 8 апреля по 28 апреля. Это следует из пресс-релиза Минсельхоза республики.

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Квоты действуют на экспорт лука в третьи страны и страны Евразийского экономического союза. Ограничения составляют 20 тыс. тонн.

«Допустимый лимит для одного заявителя на вывоз товара в совокупности составляет не более 500 тонн», — говорится в сообщении.

Лимит установлен на весь срок действия квоты.

Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на Минсельхоз РФ сообщила, что с февраля 2022 года по февраль 2023 года средняя стоимость лука на российском рынке в оптовом сегменте выросла на 28,7%, до 19,3 руб. за килограмм. Основной причиной существенного удорожания данного продукта стал запрет экспорта лука из стран Центральной Азии, говорилось в статье.