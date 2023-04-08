$79.50+0.1487.10+0.37
22 минуты назад

В Саудовской Аравии признались в желании стать хозяевами нефтяного сектора

Lenta.ru

После срыва сделки ОПЕК+ в 2020 году наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд захотел стать «хозяином нефтяного сектора». В желании наводнить рынки своей нефтью из-за разногласий с Москвой признался министр энергетики страны Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд, передает Bloomberg.

В Саудовской Аравии признались в желании стать хозяевами нефтяного сектора
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По его словам, в марте 2020 года Саудовская Аравия предлагала сократить добычу нефти в ответ на пандемию коронавируса, тогда как Москва, напротив, предложила повременить с этим решением. По словам министра, когда он рассказал кронпринцу, что объединению экспортеров нефти не удалось договориться о квотах, тот велел достичь «максимальных производственных мощностей».

Названа критичная для России цена на нефть Urals

Саудовский министр признался, что запаниковал, но в конечном итоге этот шаг позволил в начале апреля прийти к соглашению о сокращении добычи более чем на 1 миллион баррелей в день.

«Это был не вопрос ценообразования, не вопрос прибыли или дохода. Скорее, это вопрос "быть или не быть": кто будет хозяином этого сектора?» — рассказал он.

Ранее стало известно, что нефтегазовая государственная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco в очередной раз подняла отпускные цены на нефть в мае для покупателей из Азии. Такое решение стало неожиданным, поскольку трейдеры, опрошенные до объявления ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи, ожидали значительного падения стоимости топлива.

Рынки,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий