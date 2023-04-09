Путин и Лукашенко указали на увязку энергорынка с газовыми вопросами

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе состоявшегося 6 апреля заседания Высшего госсовета (ВГС) Союзного государства указали на необходимость увязки создания объединенного рынка электроэнергии с решениями по газовым вопросам. Об этом сообщил посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой, слова которого в воскресенье приводит агентство БелТА.
"Президенты акцентировали и подтвердили, что, конечно, оно (соглашение по объединенному рынку электроэнергии - прим. ТАСС) должно быть увязано с газовой дорожной картой, потому что у нас в любом случае, невзирая на то, что в этом году уже будет завершено строительство [Белорусской] атомной станции и доля генерации от АЭС вырастет, но, тем не менее, 50% или даже больше у нас будет производство электроэнергии из природного газа. Поэтому здесь невозможно, не финализировав газовую карту, говорить о полноценном объединенном рынке электроэнергии", - сказал Крутой, отметив, что проект соглашения по объединенному энергорынку уже практически готов.
Дипломат сообщил, что сейчас тема формирования объединенного газового рынка в рамках Союзного государства обсуждается на экспертном уровне. В частности, ведется работа "по унификации законодательства, по соответствующим расчетам, по структуре потребления промышленности Беларуси и России".
Ранее премьер-министр Белоруссии Роман Головченко сообщал, что дополнение к союзной программе, определяющее основные принципы функционирования и регулирования объединенного рынка газа, планируется подписать до 1 декабря 2023 года. В ноябре 2022 года министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич сообщал, что в соответствии с программой Союзного государства в области энергетики объединенный российско-белорусский рынок электроэнергии должен заработать с 1 января 2024 года.
Касаясь нефтяного рынка, Крутой отметил, что по этой теме "на ВГС был информационный доклад, каких-то финальных решений от президентов не требовалось". Как сообщила БелТА, посол проинформировал, что с текущего месяца Минск начнет получать деньги от компенсации обратного акциза в соответствии с договоренностями, которые были достигнуты в прошлом году в рамках реализации союзной интеграционной программы в налоговой сфере.
"Безусловно, мы не снимаем наш вопрос равного доступа к "трубе" - такого же, как у российских нефтедобывающих компаний, чтобы мы имели условия не хуже, чем при экспорте российской нефти на рынки третьих стран", - добавил дипломат.
Говоря о ценообразования на сырую нефть, Крутой заявил, что по этому вопросу должны договариваться компании. "А если у них не получается, мы просим, чтобы это была некая смешанная совместная комиссия, которая могла бы принимать с учетом всех аспектов финальные решения, потому что нам, для Беларуси, важно держать ценовой паритет на уже готовые нефтепродукты в коридоре 10-15%", - отметил посол.