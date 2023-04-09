Путин и Лукашенко указали на увязку энергорынка с газовыми вопросами

"Президенты акцентировали и подтвердили, что, конечно, оно (соглашение по объединенному рынку электроэнергии - прим. ТАСС) должно быть увязано с газовой дорожной картой, потому что у нас в любом случае, невзирая на то, что в этом году уже будет завершено строительство [Белорусской] атомной станции и доля генерации от АЭС вырастет, но, тем не менее, 50% или даже больше у нас будет производство электроэнергии из природного газа. Поэтому здесь невозможно, не финализировав газовую карту, говорить о полноценном объединенном рынке электроэнергии", - сказал Крутой, отметив, что проект соглашения по объединенному энергорынку уже практически готов.