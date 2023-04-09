Молдавия подписала контракт с Грецией о закупках газа

«АО «Энергоком» заключило рамочный контракт EFET с греческим газовым оператором DEPA в Афинах. Подписание документа прошло в ходе визита в Грецию министра энергетики Молдовы Виктора Парликова и врио директора предприятия Виктора Бынзаря», — отметили в публикации.

По словам Бынзаря, Греция является основной точной для доступных источников энергии. При этом в стране есть один терминал сжиженного природного газа (СПГ), а второй будет введен в эксплуатацию уже в конце 2023 года. Причем в эти терминалы пойдет топливо с Востока, из США и Африки.