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Молдавская «Энергоком» и греческая DEPA подписали рамочный контракт о закупках газа

Молдавская АО «Энергоком» запланировала покупать природный и сжиженный газ в Греции. Ради достижения этой цели был подписан рамочный контракт с газовым оператором DEPA, передает агентство Sputnuk.

Молдавия подписала контракт с Грецией о закупках газа
© Aurel Obreja/AP

«АО «Энергоком» заключило рамочный контракт EFET с греческим газовым оператором DEPA в Афинах. Подписание документа прошло в ходе визита в Грецию министра энергетики Молдовы Виктора Парликова и врио директора предприятия Виктора Бынзаря», — отметили в публикации.

По словам Бынзаря, Греция является основной точной для доступных источников энергии. При этом в стране есть один терминал сжиженного природного газа (СПГ), а второй будет введен в эксплуатацию уже в конце 2023 года. Причем в эти терминалы пойдет топливо с Востока, из США и Африки.

В свою очередь Парликов указал, что определенную важность играет подписанный договор Грецией по поводу усиления роли подземных хранилищ топлива на Украине в обеспечении им Европы в период отопления.

7 апреля председатель правления газораспределительной компании «Молдовагаз» Вадим Чебан заявил, что Молдавия смогла сэкономить свыше $420 млн на поставках газа по итогам 2022 года благодаря контракту с российской компанией «Газпром».

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